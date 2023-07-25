95 % من الحوادث سببها الأفراد .. خبير يوجه نصائح للسائقين عند تعبئة الوقود خلال موجات الحر

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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أكد الخبير والمستشار الدولي في السلامة المجتمعية العامة ، المهندس زياد شطناوي أن 95 % من الحوادث العامة والتي تسبب مخاطر كبيرة، منها اشتعال المركبات سببها التصرفات الفردية، و5 % سببها المكان غير المهيئ، وفقا لأحدث دراسة اجريت .



ووجه شطناوي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" مجموعة من النصائح للسائقين خلال تعبئة مركباتهم بالوقود وأثناء تواجدهم داخل محطات المحروقات، خاصة خلال الطقس الحار لتلافي الوقوع بالأخطاء التي قد تؤدي إلى اشتعال المركبات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، منها تعبئة الوقود خلال الساعات الأولى من النهار، حيث تكون درجة الحرارة في أدنى حد لها، فخزانات محطات الوقود تحت الأرض وكلما انخفضت درجة حرارة الأرض كلما زادت كثافة الوقود، وعدم تعبئة تنك البنزين بشكل كامل خوفاً من تولد ( الضغط البخاري ) بشكل أكبر داخل المركبة مما يجعلها عرضة لخطر الاشتعال.



وشدد شطناوي على ضرورة عدم التدخين وإبعاد أي مصدر حرارة قبل الدخول إلى محطة البنزين لأن الحرارة الصادرة عن "اعواد السجائر " كفيلة بإشعال انبعاثات البنزين المتطايرة أثناء تعبئة خزان الوقود، وعدم ترك محرك السيارة يعمل، حيث يعد من أخطر الأمور التي قد تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، فقد أكدت الدراسات أن الانبعاثات التي تتطاير من خزان الوقود أثناء التعبئه فى غاية الخطورة نظرا لقابليتها للاشتعال، وترك محرك السيارة يعمل هو مجازفة باشتعال تلك الانبعاثات فى أي لحظة مسببة كارثة حقيقية.



ونصح بمغادرة السائق المركبة قبل البدء بالتعبئة مع ترك مسافة أمان كافية بينه وبينها، وذلك لتكون بعيداً عن الخطر حال اشتعال النيران لأي سبب خارج عن الإرادة ،مشدداً على ضرورة عدم مغادرة السائق المركبة أثناء عملية التعبئة لان ذلك قد يولد الكهرباء الساكنة التي تنتج نتيجة احتكاك جسمين مع بعضهما البعض .



وأكد على عدم القيام بتعبئة الوقود بشكل فردي وطلب مساعدة عامل محطة الوقود وذلك لأن السائقين على عدم دراية كافية بإجراءات السلامة، حيث قد تتولد الكهرباء الساكنة ، مشيرا إلى أن عامل محطة الوقود مزود بكافة إجراءات السلامة .



ونوه إلى عدم القيام بتعبئة الوقود في أي أواني خارجية غير مخصصة للوقود مثل "زجاجات المياه "، لأنها تتآكل بفعل الوقود لما يحتويه من مواد كيميائية تتفاعل معها، وهو ما قد يعرضك للخطر على الطريق وبحال انقطاع البنزين والاضطرار الى ذلك نصح بالتحرك ببطئ واتباع ذات إجراءات السلامة عند التعبئة الفردية في المركبة منها " إطفاء محرك السيارة وإبعاد أي مصدر حرارة " .



واختتم حديثه مشدداً على ضرورة الابتعاد وعدم الاصطفاف فوق خزانات الوقود الارضية والمشار اليها بالخطوط الصفراء في غالبية المحطات او المسير عليها .



