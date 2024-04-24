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الأربعاء، 24-04-2024 12:54 م

950 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 950 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلديه اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 550 طنا و178 طن فواكه، و32 طن ورقيات و 42 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار و148 طنا من مواد مثل الفراولة ومنها الشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا والبصل الناشف بين 15و40 قرشا والبطاطا بين 30 و 50 قرشا والبندورة بين 12و 22 قرشا والخيار بين 15و 22 قرشا والزهرة بين 15و 25 قرشا والليمون بين 18و 25 قرشا والبطيخ بين 15 و25 قرشا والشمام بين 12 و35 قرشا.

 




 

 


 

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