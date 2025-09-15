الثلاثاء 2025-09-16 12:54 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الإثنين، 15-09-2025 11:27 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 63.34 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 49 نقطة، ليصل إلى 45883 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 207 نقاط ليصل إلى 22348 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل إلى6615 نقطة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة تحت النار .. 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة

فلسطين غزة تحت النار .. 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة

ت

عربي ودولي قناة "كان" العبرية تكشف الهدف من وراء زيارة روبيو الخاطفة إلى قطر

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر

ا

عربي ودولي ترامب: أنباء تفيد بأن حماس أخرجت الأسرى من الأنفاق إلى الأرض

الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد

شؤون برلمانية الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد

ل

عربي ودولي بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا

ل

فلسطين مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد للتغطية على "الإبادة"

الكشف عن تفاصيل جديدة صادمة عن اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

عربي ودولي الكشف عن تفاصيل جديدة صادمة عن اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك



 
 



الأكثر مشاهدة