ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 49 نقطة، ليصل إلى 45883 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 207 نقاط ليصل إلى 22348 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل إلى6615 نقطة.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب عالميا تصعد إلى مستوى تاريخي
-
انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو
-
الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو
-
زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي في مصر
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا السبت
-
أسهم آسيا تصعد وتقترب من مستوى قياسي
-
مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يقترب من تسجيل مستوى قياسي جديد
-
إلى أين تتجه أسعار الذهب عالميا؟