ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746208 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 63.34 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 49 نقطة، ليصل إلى 45883 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 207 نقاط ليصل إلى 22348 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل إلى6615 نقطة.

