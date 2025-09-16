انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 125 نقطة، ليصل إلى 45758 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 14 نقطة ليصل إلى 22334 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 6606 نقاط.
-
أخبار متعلقة
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
إنشاء خطة تداول قوية ومستدامة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار الذهب عالميا تصعد إلى مستوى تاريخي
-
انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو
-
الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو
-
زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي في مصر