انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، اكثر من دولار ليصل الى 64.59 دولار للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 125 نقطة، ليصل إلى 45758 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 14 نقطة ليصل إلى 22334 نقطة.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 6606 نقاط.

