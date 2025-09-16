الأربعاء 2025-09-17 12:02 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 11:47 م

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، اكثر من دولار ليصل الى 64.59 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 125 نقطة، ليصل إلى 45758 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 14 نقطة ليصل إلى 22334 نقطة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 8 نقاط ليصل إلى 6606 نقاط.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية صدور معدل نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ا

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ل

أخبار محلية مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير الصحة

ا

أخبار محلية وزير الأوقاف يرعى احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف

ب

فلسطين رابطة العالم الإسلامي تحذر من التداعيات الكارثية لاجتياح غزة

ا

فلسطين مصادر إسرائيلية: عملية غزة بدأت تدريجيا بناء على طلب واشنطن

ا

أخبار محلية افتتاح مهرجان مسرح الطفل الأردني بدورته الـ19



 
 



الأكثر مشاهدة