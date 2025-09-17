استقرار أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، عقب ارتفاع تجاوز 1 بالمئة في الجلسة السابقة.

اضافة اعلان



ويأتي هذا في وقت تترقب فيه الأسواق قرارا حاسما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.



وسجل خام برنت تراجعا طفيفا بمقدار سنت واحد ليصل إلى 68.46 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالمقدار ذاته إلى 64.51 دولار للبرميل.



وتأتي هذه التطورات في وقت حرج للأسواق، حيث يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه اليوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على الوقود.