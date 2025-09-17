الأربعاء 2025-09-17 02:10 م
 

استقرار أسعار النفط عالميا
 
الأربعاء، 17-09-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، عقب ارتفاع تجاوز 1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا في وقت تترقب فيه الأسواق قرارا حاسما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.


وسجل خام برنت تراجعا طفيفا بمقدار سنت واحد ليصل إلى 68.46 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالمقدار ذاته إلى 64.51 دولار للبرميل.


وتأتي هذه التطورات في وقت حرج للأسواق، حيث يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه اليوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على الوقود.


وتبقى الأسواق متأهبة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الأسعار، سواء من الجانب الجيوسياسي أو المالي.

 
 
