ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3680.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين استقرّت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول عند 3718.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1399.40 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1188.59 دولارًا.
