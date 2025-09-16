الثلاثاء 2025-09-16 10:08 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب وكالة
الذهب
 
الثلاثاء، 16-09-2025 09:31 ص
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3680.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في حين استقرّت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول عند 3718.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1399.40 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1188.59 دولارًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ببب

فن ومشاهير الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل إصابة النجم تامر حسني في قدمه

تتت

فن ومشاهير بعد غياب طويل.. تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في أبوظبي

غىغى

فن ومشاهير حقيقة انفصال دنيا سمير غانم عن زوجها رامي رضوان

سوق لبيع الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على الواجهة الشمالية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا، اليوم الثلاثاء، مدعومةً بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وبحسب وكالة

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن إقامة دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار

/7854120

تكنولوجيا كيف تحصل على أرخص تذاكر الطيران؟ .. غوغل يكشف السر



 
 



الأكثر مشاهدة