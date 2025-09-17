الأربعاء 2025-09-17 01:43 ص
 

اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات

الأربعاء، 17-09-2025 12:28 ص

الوكيل الإخباري- صعد اليورو لأعلى مستوى له في 4 سنوات حيث يستعد المتداولون لاحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة هذا الأسبوع.


وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى منذ الأول من يوليو الماضي، مسجلة مكاسب بلغت 0.5% لتصل إلى 1.1818 دولار. وبذلك يعزز اليورو مكاسبه بنحو 14% خلال عام 2025، في أفضل أداء له خلال تسعة أشهر على الإطلاق.

وقد يشكل تجاوز مستوى 1.1829 دولار أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، فيما تشير توقعات السوق إلى أن هذا الإنجاز قد يمهد الطريق لاختبار مستوى 1.20 دولار الذي يترقبه المتداولون عن كثب.

 

