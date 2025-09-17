اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى منذ الأول من يوليو الماضي، مسجلة مكاسب بلغت 0.5% لتصل إلى 1.1818 دولار. وبذلك يعزز اليورو مكاسبه بنحو 14% خلال عام 2025، في أفضل أداء له خلال تسعة أشهر على الإطلاق.
وقد يشكل تجاوز مستوى 1.1829 دولار أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، فيما تشير توقعات السوق إلى أن هذا الإنجاز قد يمهد الطريق لاختبار مستوى 1.20 دولار الذي يترقبه المتداولون عن كثب.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
إنشاء خطة تداول قوية ومستدامة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار الذهب عالميا تصعد إلى مستوى تاريخي
-
انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو
-
الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو