انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاق
الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8 بالمئة لتصل إلى 4097.40 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 48.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة ليصل إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة ليصل إلى 1438.47 دولار.

 
 
