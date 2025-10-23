انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8 بالمئة لتصل إلى 4097.40 دولار للأوقية.