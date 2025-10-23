انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8 بالمئة لتصل إلى 4097.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 48.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة ليصل إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة ليصل إلى 1438.47 دولار.
