ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الوكيل الإخباري-شهد الجنيه الإسترليني اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي واليورو الأوروبي.

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، سجل سعر الإسترليني 1.3345 دولار بزيادة نسبتها 0.16 بالمئة، بينما بلغ سعره مقابل اليورو 1.1504 يورو بارتفاع قدره 0.02 بالمئة.