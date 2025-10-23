ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، سجل سعر الإسترليني 1.3345 دولار بزيادة نسبتها 0.16 بالمئة، بينما بلغ سعره مقابل اليورو 1.1504 يورو بارتفاع قدره 0.02 بالمئة.
