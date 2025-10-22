ارتفاع أسعار النفط عالميا

06:35 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750856 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، مدعومة بمخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء إلى احتياطياتها الاستراتيجية. اضافة اعلان





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أو 0.29%، إلى 61.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.37%، إلى 57.45 دولار.



وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.



ونشأت مخاطر على الإمدادات من أنباء تأجيل قمة مقررة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ومخاوف انقطاع الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على شراء دول بآسيا للنفط الروسي.



وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات أسواق الطاقة، "على الرغم من التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب، فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل روسيا وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا".



ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.



وقال ترامب يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.