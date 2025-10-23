الجمعة 2025-10-24 01:24 ص
 

تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

الخميس، 23-10-2025 11:48 م
الوكيل الإخباري- تحسنت اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد تراجع ملحوظ يوم أمس بنسب مختلفة.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 144 نقطة، ليصل إلى 46734 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 201 نقطة ليصل إلى 22941 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل إلى 6738 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" حوالي 3 دولارات ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد.
 
 
