تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 144 نقطة، ليصل إلى 46734 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 201 نقطة ليصل إلى 22941 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل إلى 6738 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" حوالي 3 دولارات ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد.
