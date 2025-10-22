الخميس 2025-10-23 01:10 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

الأربعاء، 22-10-2025 11:33 م
الوكيل الإخباري-  انخفضت اليوم الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل الى 59.26 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 334 نقطة، ليرتفع إلى 46590 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 213 نقطة ليتراجع إلى 22740 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 36 نقطة ليصل إلى 6699 نقطة.
 
 
