انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب انخفاضها الأربعاء وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعها القياسي في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات إضافية على مسار خفض أسعار الفائدة.





وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4113.54 دولار للأوقية عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد هوى بأكثر من 5% الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض له منذ آب 2020.



غير أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ارتفعت 0.5% إلى 4129.80 دولار للأوقية.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ عندما يلتقيان الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، وقلل من مخاطر نشوب خلاف بشأن قضية تايوان.



وقفزت أسعار الذهب بنحو 56% هذا العام، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار الاثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر للمعدن الأصفر.



ويتطلع المستثمرون إلى صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر أيلول يوم الجمعة. وتأجل صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.



وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ثم مرة أخرى في كانون الأول.



في غضون ذلك، من غير المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في أي وقت قريب.