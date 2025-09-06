انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 7 نقاط ليصل إلى 21700 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل الى 6481 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأكثر من دولار ليصل إلى 62.04 دولار للبرميل الواحد.
