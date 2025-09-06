السبت 2025-09-06 01:03 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
 
السبت، 06-09-2025 12:46 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 220 نقطة ليصل إلى 45400 نقطة.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 7 نقاط ليصل إلى 21700 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة ليصل الى 6481 نقطة.

إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأكثر من دولار ليصل إلى 62.04 دولار للبرميل الواحد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

قوات كييف تنشئ "سرية الموت" من الجنود الضعفاء والمرضى لكي يلقوا حتفهم

عربي ودولي قوات كييف تنشئ "سرية الموت" من الجنود الضعفاء والمرضى لكي يلقوا حتفهم

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

عربي ودولي ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

الملكة رانيا العبدالله: غزة هي العدسة التي تفرض علينا رؤية الأمور بوضوح أخلاقي

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله: غزة هي العدسة التي تفرض علينا رؤية الأمور بوضوح أخلاقي

الجامعةُ الأردنيّة تطرح برنامج دبلوم في اللغةِ العربيّة

أخبار محلية الجامعةُ الأردنيّة تطرح برنامج دبلوم في اللغةِ العربيّة

حذيفة عشيش يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للملاكمة

أخبار محلية حذيفة عشيش يتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة العالم للملاكمة

تعبيرية

عربي ودولي إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم

رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل

فلسطين رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل



 
 



الأكثر مشاهدة