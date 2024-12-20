بيتكوين تحت الضغط.. تصحيح حاد بعد صعود قياسي

الوكيل الإخباري- تواصل عملة بيتكوين تراجعها الحاد بعد وصولها إلى مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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وسجلت بيتكوين انخفاضًا بأكثر من 10% لتصل إلى 95,564 دولارًا أمس الخميس، بعد بلوغها ذروة تاريخية عند 108,000 دولار يوم الثلاثاء الماضي.



هذا الانخفاض انعكس بشكل أكبر على العملات الرقمية الأصغر مثل إيثريوم ودوغ كوين، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تغيرات السياسة النقدية الأميركية، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".

وقال ستراهينجا سافيتش، رئيس البيانات في "FRNT Financial"، إن التصحيحات الحادة تُعد "طبيعية جدًا" في أسواق العملات المشفرة التي تشهد صعودًا كبيرًا.



وساهم التغير في توجهات السياسة النقدية الأميركية، خصوصًا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي تخفيف خططه لخفض أسعار الفائدة في 2025، في خفض شهية المخاطرة لدى المستثمرين. ويبدو أن جني الأرباح مع نهاية العام هو المحرك الأساسي لهذه الموجة البيعية، بحسب محللين.



من جانبه، أكد كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، أن الزخم الإيجابي الذي دفع بيتكوين للصعود يبدو وكأنه فقد قوته مؤقتًا، مشيرًا إلى أهمية الحذر في الأمد القريب لتجنب أي تقلبات مفاجئة.



رغم التراجع الأخير، تبقى البيتكوين مرتفعة بنسبة 50% منذ بداية نوفمبر، مدفوعة بتدفقات ضخمة إلى صناديق استثمارية جديدة في أميركا.