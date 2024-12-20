بيتكوين تحت الضغط.. تصحيح حاد بعد صعود قياسي

وسجلت بيتكوين انخفاضًا بأكثر من 10% لتصل إلى 95,564 دولارًا أمس الخميس، بعد بلوغها ذروة تاريخية عند 108,000 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
هذا الانخفاض انعكس بشكل أكبر على العملات الرقمية الأصغر مثل إيثريوم ودوغ كوين، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير تغيرات السياسة النقدية الأميركية، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".
وساهم التغير في توجهات السياسة النقدية الأميركية، خصوصًا مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي تخفيف خططه لخفض أسعار الفائدة في 2025، في خفض شهية المخاطرة لدى المستثمرين. ويبدو أن جني الأرباح مع نهاية العام هو المحرك الأساسي لهذه الموجة البيعية، بحسب محللين.
من جانبه، أكد كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة "بيبرستون"، أن الزخم الإيجابي الذي دفع بيتكوين للصعود يبدو وكأنه فقد قوته مؤقتًا، مشيرًا إلى أهمية الحذر في الأمد القريب لتجنب أي تقلبات مفاجئة.
رغم التراجع الأخير، تبقى البيتكوين مرتفعة بنسبة 50% منذ بداية نوفمبر، مدفوعة بتدفقات ضخمة إلى صناديق استثمارية جديدة في أميركا.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع أسعار النفط عالميا رغم خفض الفيدرالي لسعر الفائدة
-
بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 240 مليار دولار
-
النفط ينخفض عالمياً وسط مخاوف تراجع الطلب
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير
-
استقرار النفط وبرنت يسجل 73.31 دولار للبرميل
-
الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
-
اليونان تستأنف شراء الغاز المسال الروسي
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية