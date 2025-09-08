الإثنين 2025-09-08 01:45 ص
 

مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 08-09-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة "أوبك+" عن زيادة إنتاج النفط في أكتوبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميا.

وجاء في بيان المنظمة أنه "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق المواتية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت دول أوبك+ الثماني تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 1.65 مليون برميل يوميا المعلن عنها في أبريل 2023".

اضافة اعلان


وأضاف البيان: "ستجتمع دول أوبك+ الثماني شهريا لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام بالتخفيضات، والتعويضات. وسيعقد اجتماع الدول الثماني في 5 أكتوبر 2025".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

عربي ودولي القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية

الجيش يحباط محاولة تسلل شخصين على الحدود

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

ا

عربي ودولي زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا

ل

عربي ودولي ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو

توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

أخبار محلية توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

ل

أسواق ومال مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين



 
 



الأكثر مشاهدة