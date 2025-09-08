مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

وجاء في بيان المنظمة أنه "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق المواتية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت دول أوبك+ الثماني تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 1.65 مليون برميل يوميا المعلن عنها في أبريل 2023".
وأضاف البيان: "ستجتمع دول أوبك+ الثماني شهريا لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام بالتخفيضات، والتعويضات. وسيعقد اجتماع الدول الثماني في 5 أكتوبر 2025".
