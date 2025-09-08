مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة "أوبك+" عن زيادة إنتاج النفط في أكتوبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميا.



وجاء في بيان المنظمة أنه "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق المواتية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت دول أوبك+ الثماني تعديل إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 1.65 مليون برميل يوميا المعلن عنها في أبريل 2023".

وأضاف البيان: "ستجتمع دول أوبك+ الثماني شهريا لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام بالتخفيضات، والتعويضات. وسيعقد اجتماع الدول الثماني في 5 أكتوبر 2025".