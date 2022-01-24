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الإثنين، 24-01-2022 09:04 ص

أسعار الذهب عالميا تستقر عند مستوياتها المرتفعة

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الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين مع انتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للحصول على أدلة حول رفع أسعار الفائدة في حين أدت المخاوف بشأن التضخم والخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى بقاء جاذبية الذهب كملاذ آمن كما هي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1836.21 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1836.80 دولار.

وقال المحلل أفتار ساندو في فيليب فيوتشرز في مذكرة إن المستثمرون سعوا للحصول على حماية من المخاوف بشأن تمديد محتمل للعقوبات الأميركية أو اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا "لكن (الذهب والفضة) يواجهان رياحا معاكسة من توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة".

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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