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الجمعة، 26-04-2024 10:46 ص

أسعار النفط تقفز عالمياً

نفط

الوكيل الاخباري - زادت أسعار النفط، الجمعة، في طريقها إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسائر لأسبوعين متتاليين وذلك بعد أن عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن تفاؤلها حيال النمو الاقتصادي بينما تستمر المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة صراع الشرق الأوسط.

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وبحلول الساعة 0347 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 89.32 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.80 دولار للبرميل.


وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.3 بالمئة حتى الآن في حين ارتفع الخام الأميركي 0.8 بالمئة.


 




 

 


 

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