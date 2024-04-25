الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع القادم -تفاصيل

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 1679

جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الخميس، 25-04-2024 01:57 م

تطورات أسعار الذهب عالمياً.. تتحول إلى الصعود وتنتظر بيانات هامة

zakat-on-jewelry-768x511

الوكيل الإخباري- تحولت أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات هذه اللحظات من اليوم الخميس، بعدما كانت متراجعة صباحا مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد صعود متواصل وضغوط من المستثمرين المؤسسيين الذين يتطلعون إلى جمع السيولة، في حين تحول التركيز إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثاً عن أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

اضافة اعلان


وقال إدوارد ماير المحلل لدى ماركس: "كان هناك بعض الضغط على بعض المستثمرين، خاصةً على الجانب المؤسسي لجمع بعض الأموال، وقد فعلوا ذلك عن طريق بيع بعض مراكزهم في مجال السلع الأساسية".


وأضاف المحلل في ماركس: "موجة وجني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أدياً إلى تراجع عام في الأسعار".


وانخفضت أسعار السبائك أكثر من 100 دولار منذ أن سجّلت مستوى قياسيًا عند 2431.29 دولارا في 12 أبريل، وانخفضت أكثر من 3% هذا الأسبوع حتى الآن.


من ناحية أخرى، من المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو. وقبل ذلك، من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الخميس، ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مارس يوم الجمعة.


وقال "جيم وايكوف"، كبير المحللين لدى "كيتكو ميتالز": "يشهد سوق الذهب والفضة تصحيحًا مع هدوء الصراع في الشرق الأوسط، وعاد تركيز السوق إلى التقارير الاقتصادية، وإذا رأينا بيانات تضخم قوية، فسيكون من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وقد ينخفض الذهب إلى أقل من 2200 دولار".


وفي الوقت نفسه، قد يعيد الذهب الفوري اختبار الدعم عند 2295 دولارًا للأونصة، حيث فشل مرة أخرى في كسر المقاومة عند 2336 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.


تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال جلسة أمس الأربعاء المتقلبة، مع انحسار علاوة المخاطر التي سببتها التوترات الجيوسياسية.

investing

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714045389668

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

LYNXMPEE7C0B7_L

المركزي التركي يصدر قرار الفائدة

ذهبببب

هكذا بلغ سعر الذهب في الاردن اليوم

LYNXNPEK3O06B_M

الذهب عالمياً يهبط بضغط من موجة جني الأرباح

file

استقرار أسعار النفط عالمياً

1713963484322

الاسترليني يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو

أخبار متعلقة
LYNXNPEK3O06B_M

الذهب عالمياً يهبط بضغط من موجة جني الأرباح

1707284006750

الذهب عالمياً يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

2107321_0

الذهب عالمياً يتراجع بأكثر من 1% مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

ذهب

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

320246121047119210819

مع الارتفاع الجديد على الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

19_2023-638374002909008422-900

غرام الذهب 21 يرتفع 40 قرشاً في الأردن