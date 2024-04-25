تطورات أسعار الذهب عالمياً.. تتحول إلى الصعود وتنتظر بيانات هامة

الوكيل الإخباري- تحولت أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات هذه اللحظات من اليوم الخميس، بعدما كانت متراجعة صباحا مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد صعود متواصل وضغوط من المستثمرين المؤسسيين الذين يتطلعون إلى جمع السيولة، في حين تحول التركيز إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثاً عن أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

اضافة اعلان



وقال إدوارد ماير المحلل لدى ماركس: "كان هناك بعض الضغط على بعض المستثمرين، خاصةً على الجانب المؤسسي لجمع بعض الأموال، وقد فعلوا ذلك عن طريق بيع بعض مراكزهم في مجال السلع الأساسية".



وأضاف المحلل في ماركس: "موجة وجني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أدياً إلى تراجع عام في الأسعار".



وانخفضت أسعار السبائك أكثر من 100 دولار منذ أن سجّلت مستوى قياسيًا عند 2431.29 دولارا في 12 أبريل، وانخفضت أكثر من 3% هذا الأسبوع حتى الآن.



من ناحية أخرى، من المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو. وقبل ذلك، من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الخميس، ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مارس يوم الجمعة.



وقال "جيم وايكوف"، كبير المحللين لدى "كيتكو ميتالز": "يشهد سوق الذهب والفضة تصحيحًا مع هدوء الصراع في الشرق الأوسط، وعاد تركيز السوق إلى التقارير الاقتصادية، وإذا رأينا بيانات تضخم قوية، فسيكون من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة وقد ينخفض الذهب إلى أقل من 2200 دولار".



وفي الوقت نفسه، قد يعيد الذهب الفوري اختبار الدعم عند 2295 دولارًا للأونصة، حيث فشل مرة أخرى في كسر المقاومة عند 2336 دولارًا، وفقًا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.



تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال جلسة أمس الأربعاء المتقلبة، مع انحسار علاوة المخاطر التي سببتها التوترات الجيوسياسية.



investing