الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل فيديو- انقلاب مركبة وزير الأمن القومي الاسرائيلي بن غفير

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

فيديو - الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الرملة التي تسببت باصابة مستوطنة

احذر الكميات الزائدة من البطيخ اذا كنت تعاني من هذا المرض

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الوطنية في الهند

المفوضية الأوروبية: تخصيص مبلغ إضافي لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب

بلينكن: نحاول إنهاء الصراع في الشرق الأوسط سريعا

قصف وغارات إسرائيلية تدمّر عشرات المنازل جنوبي لبنان

بعد أن استخرجت من رحم أمها المتوفاة .. استشهاد الطفلة صابرين في غزة

الجمعة، 26-04-2024 06:06 م

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

download

الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.62 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2440 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.8 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 22.6بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 34.2 مليون دينار، مقارنة مع 27.9 مليون دينار للأسبوع السابق.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 19.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 13399 صفقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نفط

أسعار النفط تقفز عالمياً

ذهب

أسعار الذهب اليوم عالميا

1714045389668

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

LYNXMPEE7C0B7_L

المركزي التركي يصدر قرار الفائدة

zakat-on-jewelry-768x511

تطورات أسعار الذهب عالمياً.. تتحول إلى الصعود وتنتظر بيانات هامة

ذهبببب

هكذا بلغ سعر الذهب في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
1713358288003

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

64b2a34c87432

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

1712228491964

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

551994_5_1711967611

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4 ملايين دينار

XsUkKsFWUlCl1GRnuulnTsuBdayYeCQ1wOwi2EzS

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 2.7 مليون دينار

1711724404301

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع