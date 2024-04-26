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الجمعة، 26-04-2024 10:05 ص

أسعار الذهب اليوم عالميا

ذهب

الوكيل الاخباري - لم يطرأ تغير كبير على الذهب، الجمعة، قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة لكنه في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2334.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2346.70 دولار للأونصة.


لكن الأسعار تراجعت 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بعد تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط. وقلت الأسعار بنحو مئة دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في 12 أبريل وسجل 2431.29 دولار.


 




 

 


 

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