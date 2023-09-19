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الثلاثاء، 19-09-2023 06:49 ص

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023. وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.


وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.


من جانبه، دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

 

سكاي نيوز


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