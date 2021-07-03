السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 12:51 م

أوكرانيا تحدد تكلفة أسلحة تدمير جسر القرم

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة "لوتش" الأوكرانية الحكومية، أوليغ كوروستيليوف، إن تصميم وتطوير مجمع الصواريخ الأوكراني "نيبتون"، يتطلب إنفاق حوالي 40 مليون دولار.

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وأشار كوروستيليوف، إلى أن هذا المبلغ، يشمل إنشاء المجمع بالكامل، إلى جانب معدات الاتصالات والمركبات والصواريخ.


وفي فترات سابقة، هددت سلطات كييف، الجانب الروسي باستخدام الصاروخ المجنح "نيبتون"، ووفقا لها، "يمكن أن يخدم كعامل ردع لروسيا في البحر الأسود وبحر آزوف، ويستطيع تدمير جسر القرم".


ويبلغ وزن صاروخ كروز R-360 الخاص بمجمع "نيبتون"، 870 كلغم ويمكن أن يحمل رأسا قتاليا يبلغ وزنه 150 كلغم. ويصل مدى الصاروخ إلى 280 كيلومترا، وتبلغ سرعته حوالي 900 كيلومترا في الساعة، ويستطيع الصاروخ التحليق فوق الأمواج على ارتفاع 3-10 أمتار. ويمكن للمجمع إطلاق حوالي 24 صاروخا بشكل متزامن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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