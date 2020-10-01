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الخميس، 01-10-2020 03:50 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس، بصدد تحقيق ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة، بدعم تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

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وارتفعت أسعار الذهب بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بنسبة 75ر0 بالمئة إلى 29ر900ر1 دولارا، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 23ر886ر1 دولارا، وسجلت أدنى مستوى عند 68ر884ر1 دولارا.

 

وبقيت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 89ر268ر1 طنا متريا.


 




 

 


 

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