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الإثنين، 29-05-2023 07:07 ص

ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بعد أن توصل قادة الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين الحكومي، مما قد يحول دون تخلف كارثي عن السداد في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستهلك للنفط.

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وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. وعبر كلاهما عن ثقته أمس الأحد في أن الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ سيدعمون الاتفاق.


قالت المحللة في CMC Markets، تينا تنغ، إن صفقة الديون الأميركية المبدئية قدمت انتعاشًا في الأصول الخطرة، بما في ذلك النفط الخام، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي الوعر في الصين يلقي بثقله على أسواق النفط.


لكن الأسواق قد تتنفس الصعداء لفترة وجيزة فحسب لأن بمجرد الموافقة على الاتفاق من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية سندات تتسبب في تقليص السيولة أكثر وزيادة تكلفة التمويل للشركات التي تعاني بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.


من جانبه، يرى توني سيكامور المحلل في IG، أن استدامة ارتفاع أسعار النفط أمر مشكوك فيه حيث توجد فرصة أكبر لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو بعد أن ارتفع مقياس التضخم المفضل لديهم أكثر من المتوقع لشهر أبريل.

 

سكاي نيوز


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