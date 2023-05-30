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الثلاثاء، 30-05-2023 07:02 ص

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، وسط توقعات بأن يزيد اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الطلب على الخام.

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لكن مخاوف من زيادة أسعار الفائدة وأن تترك أوبك+ حصص الإنتاج دون تغيير حددت المكاسب.

‬ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا أمس الاثنين.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 72.99 دولار للبرميل، مرتفعا 0.44 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".


وفي حين أن اتفاق سقف الديون حفز شراء الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية، سيجتمع كبار منتجي النفط في الرابع من يونيو دون وضوح الرؤية بشأن ما إذا كانوا سيزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل.


بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأميركية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

 

سكاي نيوز


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