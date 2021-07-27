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الثلاثاء، 27-07-2021 11:10 ص

ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل 19% خلال النصف الأول من 2021

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الوكيل الإخباري - ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان


وبلغ مجموع التحصيلات خلال النصف الاول من العام الحالي 2.639 مليار دينار، مقارنة بـ 2.215 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حيث بلغت التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 1.867 مليار دينار، مقارنة بـ 1.516مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 ، بزيادة مقدارها 350 مليون دينار، وبنسبة زيادة تصل الى 23 بالمئة.

بينما بلغت التحصيلات من ضريبة الدخل خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 771.7 مليون دينار، مقارنة بـ 698 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 73 مليون دينار وبنسبة 11 بالمئة.

وكان اجمالي مبالغ التحققات نتيجة اجراءات التدقيق والتفتيش التي قامت بها الدائرة خلال العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران بلغت حوالي 600 مليون دينار .

 




 

 


 

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