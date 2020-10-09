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الأردن يتسلم 100 مليون دولار من المنحـــة الأميركية

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الجمعة، 09-10-2020 09:32 ص

كدفعة ثانية

الأردن يتسلم 100 مليون دولار من المنحـــة الأميركية

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الوكيل الإخباري -تسلّم الأردن الدفعة الثانية من قيمة المنحة النقدية الأميركية السنوية لعام 2020، بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما أكده وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال وسام الربضي في تصريحات صحافية.

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وقال الربضي إن الأردن تسلّم في شهر تموز/ يوليو الدفعة الأولى من المنحة الأميركية والبالغة قيمتها 699.9 مليون دولار، والدفعة الثانية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.


وتبلغ قيمة المنحة النقدية الأميركية للأردن العام الحالي 845 مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى في 27 تموز/ يوليو الماضي، بقيمة 699.9 مليون دولار وتحويلها بالكامل إلى حساب الخزينة العامة.


وتابع الربضي أنه من المتوقع استلام الدفعة الثالثة من المنحة والبالغة 45 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.

 

الدفعة الأولى من المنحة، تشمل 350 مليون دولار حولت بالكامل إلى بند دعم الخزينة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.


يذكر أن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها، والملتزم بها للأردن خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بلغت مليار دولار أميركي.

 

 

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