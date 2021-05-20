'البطاقة النقدية' للبنانيين.. فارغة من التمويل

الوكيل الإخباري- أعلن المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي، أن الوزارة تعمل حاليا" على إعداد سجل وطني بهدف توفير قاعدة بيانات عن المواطنين وعن وضعهم المعيشي الراهن.



وتعد هذه الخطوة جوهرية وأساسية من أجل إحصاء العائلات الفقيرة وتلك الاكثر فقرا، وبالتالي تحديد المستفيدين من البطاقة النقدية التي تنوي الحكومة اللبنانية توفيرها لمعظم اللبنانيين توازيا مع رفع دعم السلع الأساسية الذي يكبد مصرف لبنان حوالي 6 مليارات دولار سنويا.

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غير أن "أبي علي" أبدى، في المقابل، قلقه من أي محاولة لتسييس هذا الملف الحساس، لما لذلك من تداعيات سلبية على التوصل إلى وضع قاعدة بيانات شفافة بالمحتاجين، إذ تسود مخاوف من "الاستنسابية" في توزيع البطاقة وأن تستغلها الأحزاب السياسية لتتحول إلى بطاقة انتخابية مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية العام المقبل.



وإذ شدد أبي علي على الحاجة إلى إمكانات ضخمة لتمويل منصة السجل الوطني التي تهدف إلى إيصال البطاقة التمويلية إلى مستحقيها، لفت في المقابل إلى أن هذا المشروع يحتاج دعماً تقنياً من المؤسسات الدولية، وتضافر الجهود بين الوزارات والإدارات العامة كافة لنجاحه.

المصدر- سكاي نيوز