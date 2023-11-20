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الإثنين، 20-11-2023 02:05 م

الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في شهرين

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الوكيل الاخباري- هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

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وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في 3 أشهر في الأسواق مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من أيلول، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من 2%، وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ تموز الماضي.

 

روسيا اليوم

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