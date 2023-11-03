عملات صعبة ترتفع مقابل الدولار

الوكيل الإخباري - يتجه اليورو والجنيه الإسترليني إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل الدولار اليوم الجمعة، إذ أدى الإقبال على السندات العالمية بقيادة الولايات المتحدة إلى انخفاض العوائد، وكذلك الدولار، مما منح ارتياحا حتى للين الياباني المتعثر.

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وزاد اليورو في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0632 دولار، ويتجه مع المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 0.63 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وبالمثل يتجه الإسترليني إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 0.61 بالمئة مع استقراره اليوم عند 1.2193 دولار.



ويقترب مؤشر الدولار من تسجيل انخفاض أسبوعي 0.4 بالمئة في ثالث خسارة أسبوعية في آخر 16 أسبوعا.



ويعكس تراجع الدولار بعد الارتفاع القوي في الآونة الأخيرة انخفاض عوائد السندات الأميركية.



وعزز الين وضعه قليلا اليوم ليسجل 150.3 للدولار، بعد أسبوع عاصف لامس خلاله أدنى مستوى في عام مقابل الدولار وأدنى مستوى في 15 عاما مقابل اليورو يوم الثلاثاء الماضي بعد أن عدل بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد.



وظل الدولار الأسترالي دون تغير تقريبا عند 0.6435 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 0.6456 دولار الذي لامسه أمس الخميس.



وزاد كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 1.6 هذا الأسبوع، في أفضل أداء أسبوعي لهما منذ منتصف تموز.



بترا