الجمعة 03-11-2023
الوكيل الاخباري

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد بغزة

الأونروا: نستضيف 700 ألف نازح في المدارس والمباني في غزة

نصر الله: كل الاحتمالات في جبهتنا مفتوحة وسنقدم عليها في اي وقت

نصر الله: دخلنا الحرب منذ 8 تشرين الأول ولن نكتفي بما يجري الان من عمليات

شاهد - كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع العدو في شوارع بيت حانون

5500 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأردنيون يحتشدون بالقرب من سفارة الاحتلال رفضا للعدوان على غزة - صور

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن بدء مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء

الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال إلى 9227

مسيرة في وسط البلد نصرة لأهالي غزة - صور

عاجل

نصر الله: كل الاحتمالات في جبهتنا مفتوحة وسنقدم عليها في اي وقت

الجمعة، 03-11-2023 03:14 م

عملات صعبة ترتفع مقابل الدولار

WhatsApp Image 2023-11-03 at 3.43.45 PM


الوكيل الإخباري - يتجه اليورو والجنيه الإسترليني إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل الدولار اليوم الجمعة، إذ أدى الإقبال على السندات العالمية بقيادة الولايات المتحدة إلى انخفاض العوائد، وكذلك الدولار، مما منح ارتياحا حتى للين الياباني المتعثر.

اضافة اعلان


وزاد اليورو في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0632 دولار، ويتجه مع المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 0.63 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وبالمثل يتجه الإسترليني إلى تسجيل مكاسب أسبوعية 0.61 بالمئة مع استقراره اليوم عند 1.2193 دولار.


ويقترب مؤشر الدولار من تسجيل انخفاض أسبوعي 0.4 بالمئة في ثالث خسارة أسبوعية في آخر 16 أسبوعا.


ويعكس تراجع الدولار بعد الارتفاع القوي في الآونة الأخيرة انخفاض عوائد السندات الأميركية.


وعزز الين وضعه قليلا اليوم ليسجل 150.3 للدولار، بعد أسبوع عاصف لامس خلاله أدنى مستوى في عام مقابل الدولار وأدنى مستوى في 15 عاما مقابل اليورو يوم الثلاثاء الماضي بعد أن عدل بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد.


وظل الدولار الأسترالي دون تغير تقريبا عند 0.6435 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 0.6456 دولار الذي لامسه أمس الخميس.


وزاد كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 1.6 هذا الأسبوع، في أفضل أداء أسبوعي لهما منذ منتصف تموز.


بترا

إقرأ ايضا
_111879792_gettyimages-1210482782

النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

112023204011744108678

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 900 نقطة

943

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

lynxmpee7024a_l

صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية.. وحركة بالأسواق

25525

تقرير عالمي: حرب غزة تهدد اقتصاد العالم

114444

المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم

أخبار متعلقة
65378c014236042e7b45a9f2

الصين توجه "ضربة" للولايات المتحدة

1696590979252

الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار

651fb4d14c59b765c94cb833

انخفاض العملة الروسية ومؤشر بورصة موسكو الرئيسي يصعد

main_image637350dabf3ca

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

nfp

تقرير الوظائف الأمريكية يقلب التوقعات ويقلّل من احتمالات رفع الفائدة

1 - Copy

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن