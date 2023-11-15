مصر.. الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس ، وفق مصدرين تحدثا لموقع "مصراوي".



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وقال المراقبان، إن سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 50 جنيها مقارنة بنحو 49 جنيها خلال تعاملات صباح اليوم بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.



وتشير هذه الزيادة إلى نقص كبير في الدولار مع ارتفاع الطلب ما يؤدي لاتساع فجوة التسعير بين السوق الرسمي وغير الرسمي إلى نحو 19 جنيها، حيث يتداول متوسط سعره بالقطاع المصرفي عند أقل من 31 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم.



روسيا اليوم