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الجمعة، 09-10-2020 10:49 ص

زادت جاذبية المعدن الأصفر

الذهب يرتفع بفعل انخفاض الدولار

منت
خواتم ذهب


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:31 بتوقيت غرينيتش. 


فيما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار للأونصة.


وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.


واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.
وينظر إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أيضا على أنه يفتح الطريق أمام تحفيز اقتصادي كبير.


وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26 بالمئة منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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