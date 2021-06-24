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الخميس، 24-06-2021 10:00 ص

السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح.

وبحسب المصادر، فإن شركة الطيران السعودية الجديدة، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية السعودية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.

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وذكرت الوكالة، أن المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى من التخطيط، قد يعزز هدف السعودية لجذب 100 مليون سائح سنويا، بحلول عام 2030، وذلك بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حجم المنشأة الجديدة والجدول الزمني لبنائها، ومن المحتمل أن يقرر الصندوق عدم المضي قدما في هذه الخطط.

 

ورفض المتحدث باسم صندوق الاستثمارات السعودي، التعليق على خطط مطار جديد في الرياض. وأشار إلى أن الالتزامات السابقة للاستثمار في القطاع والدراسات الحالية بشأن إنشاء شركة جديدة تدعم تطلعات قطاع الطيران السعودي محليا وإقليميا.

 

وتعد السياحة في السعودية جزءا رئيسيا من استراتيجية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على مبيعات النفط.


ويرغب المسؤولون في جذب 30 مليون مسافر ديني سنويا بحلول عام 2030. حيث أن السياحة الدينية التي تشمل الحج على مدار العام إلى مكة المكرمة، جلبت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018 ، أي ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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