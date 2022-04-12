الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الثلث الأول من العام 2022

الثلاثاء، 12-04-2022 02:31 م

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

62555c4f423604681234a8d7


الوكيل الإخباري -أفاد "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، بأنه لم يعد من الممكن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص به أو تحديثه في متجر تطبيقات "آبل" بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

وأشار البنك الروسي إلى أن العملاء الذين ثبتوا التطبيق في وقت سابق يمكنهم مواصلة استخدام التطبيق بشكل اعتيادي، إذ لا توجد قيود على استخدامه، لكن تحديث التطبيق أو إعادة تنزيله باتت غير ممكنة.

وأوصى بنك "سبيربنك" العملاء بعدم حذف التطبيق المثبت مسبقا، كذلك أشار إلى أن العملاء بإمكانهم استخدام موقع البنك (Sberbank Online) لتنفيذ المعاملات المصرفية اللازمة.

ومنذ أبريل الجاري تم إدراج "سبيربنك" في عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المفروضة على روسيا، وتشمل القيود تجميد أصول "سبيربنك" وحظر المعاملات مع البنك للأفراد والكيانات القانونية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
61c4ae6a2cd59

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

999acf91-f78d-4500-8c2f-f66adf9ae144_16x9_1200x676

روسيا: نعمل على اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية

249691-15327936

هل يتجه العالم إلى حرب مالية.. ومن ينافس الدولار على عرشه؟

320229111224722722854

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

625543f44236045c3109cb82

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

6255477e42360430817c9712

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

أخبار متعلقة
623ab7864236043c4b5c09a0

مصر تدرس تحسين رغيف الخبز