الجمعة 04-06-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف تطورات عودة التعليم الوجاهي بالمدارس

حادث مروع في عبدون ونجاة السائق بإعجوبة - فيديو

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل خطاب

المملكة في القائمة الدولية لـ' تعزيز الاستثمارات الخضراء'

' السير' : ضرورة الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة

استكمال تطعيم القطاع التجاري غداً

الاحتلال يقمع ' ماراثون القدس ' ويصيب 12 فلسطينيا

نحو 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا لقاح كورونا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الهند.. اكتشاف سلالة لكورونا خطرة حتى على متلقي اللقاح

الجمعة، 04-06-2021 07:20 م

وفق البنك الأوروبي

المملكة في القائمة الدولية لـ' تعزيز الاستثمارات الخضراء'

د
البنك الأوروبي وافق على تمويل شراء 151 حافلة، منها 15 حافلة كهربائية في عمّان


الوكيل الإخباري - وقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية مع الصندوق الأخضر للمناخ، لإطلاق برنامج عالي التأثير لقطاع الشركات بقيمة 1.01 مليار دولار لزيادة التمويل الأخضر، وتعزيز الاستثمارات في العمل المناخي، في 7 دول في العالم، بينها الأردن.

اضافة اعلان

وبحسب وثيقة للبنك،  فإن البرنامج يجمع 252.5 مليون دولار من التمويل الميسر من الصندوق الأخضر للمناخ، و757.5 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجهات تمويلية أخرى، و5.53 مليون دولار إضافية من الصندوق، و1.36 مليون دولار أخرى من البنك، للمساعدة الفنية والسياسات، حيث يشجع البرنامج على استيعاب تقنيات منخفضة الكربون في القطاع الصناعي.


البرنامج، يعتبر أول مشاركة على نطاق واسع للصندوق الأخضر للمناخ في القطاع الصناعي، حيث جرى تصميمه لتسهيل التحول إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والأعمال التجارية الزراعية وقطاع التعدين في الأردن، أرمينيا، كازاخستان، المغرب، صربيا، تونس، وأوزبكستان.


ولم يحدد البرنامج القيمة المخصصة لكل دولة. 
وسيدعم البرنامج الشركات في صياغة مسار منخفض الكربون، إلى جانب خطة عمل ملموسة للاستثمار الواقعي ومراجعة استراتيجية لنموذج أعمالها كجزء من تعهدات إدارة مناخ الشركات.


ومن المتوقع أن يحد البرنامج من الانبعاثات بمقدار 17.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاما من عمر الأصول، وهو ما يعادل تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة لمدة عام واحد من بلد مثل كرواتيا.
وقالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، إن البرنامج "مثال رائع لكيفية عمل المنظمات معا لمواجهة التحديات البيئية، حيث إن الشركات تواجه مجموعة تحديات متعلقة بتحديد أولويات وتنفيذ مشاريع منخفضة الكربون".


"نحو اقتصاد أخضر"
وفي شباط/فبراير، أطلق البنك الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أول برنامج شامل مدعوم دوليا للاقتصاد الأخضر في الأردن، في إطار سعيهما لتشجيع الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص في الأردن، حيث سيقدم البرنامج الدعم لانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر مع سعي المملكة لتلبية تزايد الطلب على المياه والطاقة عقب النمو الكبير في عدد السكان.
الحكومة الأردنية، أطلقت الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025، تستهدف مشاريع في قطاعات المياه والنفايات والطاقة والزراعة والسياحة والنقل، لدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد قطاعات تنموية مستدامة تتعامل بمرونة مع ظواهر سلبية، مثل التغير المناخي.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حبوي

الجزائر.. محصول الحبوب قد يهبط 40%

ذهب-1200x675

تراجع أسعار الذهب عالميا

320211016362684934687

البنك المركزي يصدر التقرير الأول للاشتمال المالي في الأردن

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالميا

8202021153239178308649

تراجع أسعار الذهب عالميا

لبنان

لبنان .. تعميم لـ' المركزي ' بشأن السحب من الودائع ساري المفعول

أخبار متعلقة
ذهب-مغرب

أسعار الذهب الخميس 3/6/2021

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 2/6/2021

ذهب-2-1200x675

أسعار الذهب الثلاثاء 1/6/2021

ذهب-2-1200x675

أسعار الذهب السبت 29/5/2021

ذهب

أسعار الذهب الخميس 27/5/2021

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 26/5/2021