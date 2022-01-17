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الإثنين، 17-01-2022 01:42 م

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات ضخمة

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الوكيل الاخباري- أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريرها عن حصاد الإنجازات التي تمت خلال العام 2021، وأشارت إلى أن المنطقة جذبت استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار.

وكشفت في تقريرها عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية.

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وتضمن تقرير الحصاد أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020 - 2025.

وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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