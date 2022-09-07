بوتين متحديا الغرب: سنبيع الغاز في جميع أنحاء العالم

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا ستبيع الغاز في جميع أنحاء العالم، وإن الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر "غبي" وسيؤدي إلى زيادة الأسعار.



وفي نبرة تحدي، قال بوتين في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق، إن بلاده مستعدة للتعاون مع أي دولة في مجال الطاقة، وإن روسيا ليس لديها مشاكل في بيع مواردها الهائلة من الطاقة، في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف لحرمان الكرملين من عائدات الطاقة الحيوية.



وأضاف أن ألمانيا والعقوبات الغربية هي المسؤولة عن عدم تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وإن أوكرانيا وبولندا قررتا بمفردهما إغلاق خطوط الغاز الأخرى إلى أوروبا.

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وتوسعت روسيا في تصدير الطاقة إلى آسيا، وخاصة الصين والهند، لتفادي العقوبات الغربية. ( سكاي نيوز )