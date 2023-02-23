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الخميس، 23-02-2023 04:44 م

بيانات صادمة .. نمو الاقتصاد الأمريكي يتراجع والركود يلوح في الأفق

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الوكيل الإخباري - تصدر مجموعة من أهم البيانات الاقتصادية اليوم والتي تأتي مع وجود اتجاه صاعد للدولار وخسارة متتالية للأسهم الأمريكية استمرت بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي رفع من توقعاته لوقوع ركود اقتصادي هذا العام وأكد على ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وسجلت بيانات الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع في الولايات المتحدة صعودًا بـ 2.7%، فيما توقع الخبراء أن تصعد بـ 2.9% فقط بعد تسجيلها ارتفاعًا بـ 3.2% في الربع الثالث من عام 2022.

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ويعد تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك هو تقرير التضخم الأهم بالنسبة للفيدرالي وجيروم باول.


وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك للربع الرابع صعودًا بـ 4.3% نقطة فيما توقع الخبراء أن يسجل 3.90% فقط بعد صعوده بـ 4.70% في القراءة الماضية.
فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع صعودًا بـ 3.7% بعدما ارتفع بـ 4.3% في القراءة السابقة.

وسجل مؤشر الإنفاق للربع الرابع صعودًا بـ 1.4% بعدما سجل 2.3% عن الربع الثالث للعام 2022. ( investing )

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