بيتكوين ترتفع بأكثر من 4% وتصل إلى 36 ألف دولار

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعًا "بيتكوين" بأكثر من 4%، حيث يتم تداولها بنحو 36 ألف دولار.

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وبحسب بوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، وبحسب بيانات التداول، أنه بحلول الساعة 10:37 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة 4.54 بالمئة، إلى 35921 دولار.



وعلى منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، ينمو سعر "بيتكوين" بنسبة 4.77 بالمئة، ليصل إلى 36.026 ألف دولار.



وتمثل بيتكوين ما يقرب من 68.5 بالمئة من سوق العملات المشفرة العالمي بأكمله.



ووصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 2017 - عند 20042 دولارا في 16 ديسمبر/كانون الأول، حيث حطمت الأرقام القياسية منذ ذلك الحين.



وسجلت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند 41.950 دولاراً، ولكن بعد ذلك بدأت بالتصحيح بشكل ملحوظ.



وعلق الخبير المستقل منصور حسينوف، لوكالة "سبوتنيك"، بقوله: "من أدنى مستوى سجلته بيتكوين أمس عند 30400 دولار".



وتابع حسينوف "ارتفع سعرها بنسبة 20 بالمئة تقريباً ويقترب الآن من المراوحة حول 36400 دولار".



وأكمل الخبير المستقل "إذا لم تستمر الأسواق الأخرى في الانخفاض، فمن المحتمل أن تتماسك عملة بيتكوين لمدة يوم أو يومين ثم تواصل الارتفاع ".







المصدر : سبوتنك



