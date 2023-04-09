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الأحد، 09-04-2023 10:17 ص

بيتكوين تقود انتعاشة بسوق العملات المشفرة

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار العملات الرقمية انتعاشة جديدة، بقيادة العملة الأشهر «بيتكوين»، خلال تعاملات أمس.

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ونجحت عملة بيتكوين في الارتفاع من جديد، بتجاوز سعرها حاجز 28 ألف دولار، خلال التعاملات الصباحية.


وبشكل عام استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية على 1.17 تريليون دولار، في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية، خلال آخر 24 ساعة، لتسجل 29.68 مليار دولار.


وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات أمس، بنسبة 0.52% إلى 28.10 ألف دولار للوحدة الواحدة. واستقرت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم على 540 مليار دولار، في التعاملات المبكرة، وعلى أساس أسبوعي تراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 2.25% بحسب بيانات موقع «إنفيستينغ».

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