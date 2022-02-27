تحول تاريخي.. ألمانيا تخصص 100 مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية

الوكيل الاخباري- أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد، عن أن ألمانيا ستستثمر 100 مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام، وستخصص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنويا.



وقال شولتس: ”سنؤسس صندوقا خاصا لـلجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، بعدما دفع غزو روسيا لأوكرانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تغيير سياستها العسكرية“.







وأضاف المستشار أنه ”من الآن فصاعدا العام تلو الآخر سنستثمر أكثر من 2% من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع“، مشددا على ”ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور“.

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