غازبروم الروسية توجه رسالة لطمأنة الأسواق

الوكيل الاخباري- أكدت شركة "غازبروم" الروسية، الخميس، استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وجاء ذلك بعد قفزة سجلتها أسعار الوقود الأزرق في أوروبا اليوم.

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وقال الممثل الرسمي لشركة "غازبروم" سيرغي كوبريانوف، إن ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر، وأشار إلى أن عمليات ضخ الغاز مستمرة بشكل طبيعي.



وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.



وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.

روسيا اليوم