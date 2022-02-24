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الخميس، 24-02-2022 10:51 ص

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

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الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال النفط والطاقة، إن الأردن سوف يتأثر بلا شك في جنون أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت بعد احتدام الصراع الأوكراني الروسي، ووصول برميل النفط لأكثر من 102 دولار. 

وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن تثبيت الأسعار محلياً لن يكون حل طويل الاجل، داعياً إلى أهمية خفض الضريبة. 

وأشار إلى أن خفض الضريبة سيحقق إيرادات أعلى للخزينة ويخفف عن المواطن .

وقال عقل إن أي عقوبات على النفط والغاز ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب زيادة العرض لـ 5 ملايين برميل من النفط الروسي، موضحاً أن العقوبات تلحق ضرراً كبيرا بالاقتصاد الأوروبي لإعتماده على الطاقة الروسية.

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ونوه إلى أن 40% من حاجة اوروبا للغاز و30% من البترول يأتي من روسيا، مشيرا الى ان تعويض مستوردات الغاز صعبة جدا.

وبعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، اليوم الخميس سجل سعر برميل نفط برنت 103 دولارات، كما حلقت أسعار الغاز، وقفزت أسعار الذهب لتسجل 1950 دولاراً للأوقية.

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