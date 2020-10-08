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الخميس، 08-10-2020 09:44 ص

تعميم هام لجميع البنوك المرخصة في الأردن

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الوكيل الإخباري - عمّم البنك المركزي، على البنوك المرخصة في الأردن كافة بضرورة تسهيل تقديم خدمات منتج “الحساب البنكي الأساسي” لمستحقيه بموجب أحكام تعليمات الحساب البنكي الأساسي من الأفراد المستبعدين ماليا ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بشكل خاص.

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وأكد البنك المركزي على ضرورة عدم إغلاق أي “حسابات بنكية أساسية” لم يحصل عليها حركة سحب أو إيداع وكان رصيد حساب العميل صفرا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.


وأشار التعميم إلى شكاوى واردة إليه تتضمن امتناع بعض البنوك عن فتح “حسابات بنكيه أساسية” لمستحقيها من الأفراد وخاصة منتفعي صندوق المعونة الوطنية وتوجيههم لفتح حسابات بنكية عادية أو محافظ إلكترونية، والقيام بإغلاق بعض الحسابات البنكية الأساسية التي لم يحصل عليها أي حركة سحب أو إيداع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.


ويمثل “الحساب البنكي الأساسي” حسابا مصرفيا منخفض التكاليف وبحيث يكون متاحا لفئات المجتمع والذين لا يمتلكون حسابات بنكية ويرغبون في التعامل مع البنوك ضمن حدود وكلف تتناسب مع دخلهم وقدراتهم.


وتهدف تعليمات “الحساب البنكي الأساسي” إلى تمكين جميع المواطنين المؤهلين قانونيا من امتلاك حساب بنكي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقافة الادخار ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.


 




 

 


 

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