الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل :عودة فئة محدودة إلى المدارس خلال أيام

مطالبات شعبية بالعدول عن ساعات الحظر الليلي

الهواري وزيرا للصحة والشمالي للعمل - صور

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المحامين لـ الوكيل :منع حبس المدين ينعكس سلباً على أمن المجتمع

الأرصاد لـ الوكيل : المملكة على موعد مع منخفضات خماسينية

التوقيع على تعهد عند اختيار التعليم عن بُعد لطلبة المراكز الخاصة

كورونا في روسيا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أشهر

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

الإثنين، 29-03-2021 01:27 م

توضيح بالتفاصيل عملية تأجيل اقساط القروض في البنوك

faa94203-c45e-40e5-b327-e8494041d4ac


الوكيل الاخباري - قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق ان البنوك تقوم بتوضيح تفاصيل عملية التاجيل خاصة جزئية عدم وجود اي فوائد اضافية على عملية التاجيل للشهر القادم .

اضافة اعلان
 

واوضح المحروق من خلال طرح مثال انه اذا كان قرض احد الاشخاص ينتهي بتاريخ 31/12/2021 وقسطه الشهري مع كافة الفوائد 1000 دينار سيتحول تاريخ انتهاء قرضه الى 31/1/2022 دون اي فوائد تذكر .

 

وستتوزع قيمة الفوائد على كافة الاشهر السابقة بالتساوي حيث انه اذا كان مبلغ الفائدة 200 دينار على سبيل المثال سيتم توزيعها من بداية شهر ايار وحتى تسديد كامل الدفعات المتبقية من القرض . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202110132710526343327

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 10 ملايين دينار

220212614435191674108

السعيدات لـ الوكيل : ترقب لرفع أسعار المشتقات النفطية في المملكة

1-149-1200x675

انخفاض أسعار الذهب عالميا

214253_1_1607937914

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

606183d34236040f7a151f9f

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الإثنين 29/3/2021