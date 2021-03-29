توضيح بالتفاصيل عملية تأجيل اقساط القروض في البنوك

الوكيل الاخباري - قال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق ان البنوك تقوم بتوضيح تفاصيل عملية التاجيل خاصة جزئية عدم وجود اي فوائد اضافية على عملية التاجيل للشهر القادم .

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واوضح المحروق من خلال طرح مثال انه اذا كان قرض احد الاشخاص ينتهي بتاريخ 31/12/2021 وقسطه الشهري مع كافة الفوائد 1000 دينار سيتحول تاريخ انتهاء قرضه الى 31/1/2022 دون اي فوائد تذكر .

وستتوزع قيمة الفوائد على كافة الاشهر السابقة بالتساوي حيث انه اذا كان مبلغ الفائدة 200 دينار على سبيل المثال سيتم توزيعها من بداية شهر ايار وحتى تسديد كامل الدفعات المتبقية من القرض .



