خسائر العملات الرقمية في 24 ساعة تقفز إلى 112 مليار دولار

الوكيل الاخباري- واصلت العملات الرقمية المشفرة خسائرها بعدما اكتست منصات التداول باللون الأحمر، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على غالبية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الوقت الحالي.



وبحسب البيانات فإن القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، تراجعت بنسبة 5.7% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداول، وذلك بعدما هوت القيمة المجمعة للسوق من مستوى 1962.6 مليار دولار في تعاملات أمس الخميس، إلى نحو 1850.6 مليار دولار في صباح تعاملات الجمعة.



وتعززت موجة الخسائر بسبب مشاكل التعدين، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالإجراءات التي تعتزم البنوك المركزية إعلانها خلال الفترة المقبلة، خاصة اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، إضافة إلى صعود أسواق الأصول والملاذات الآمنة بقيادة الذهب، وهو ما عزز من خسائر العملات المشفرة خلال الفترة الحالية.

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