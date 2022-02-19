السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

الأرصاد: سيول في العقبة وثلوج في الشوبك - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 11:21 ص

خسائر العملات الرقمية في 24 ساعة تقفز إلى 112 مليار دولار

86fce8d7-1ce7-4641-822c-7d6d8184f39b_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- واصلت العملات الرقمية المشفرة خسائرها بعدما اكتست منصات التداول باللون الأحمر، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على غالبية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الوقت الحالي.

وبحسب البيانات فإن القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، تراجعت بنسبة 5.7% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداول، وذلك بعدما هوت القيمة المجمعة للسوق من مستوى 1962.6 مليار دولار في تعاملات أمس الخميس، إلى نحو 1850.6 مليار دولار في صباح تعاملات الجمعة.

وتعززت موجة الخسائر بسبب مشاكل التعدين، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالإجراءات التي تعتزم البنوك المركزية إعلانها خلال الفترة المقبلة، خاصة اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، إضافة إلى صعود أسواق الأصول والملاذات الآمنة بقيادة الذهب، وهو ما عزز من خسائر العملات المشفرة خلال الفترة الحالية.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1124 - Copy

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

a48bd9f7-dd6e-4dd7-8213-480f9b2c371d

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

1111111-7

قطر تستضيف قمة عالمية لمصدري الغاز تبحث إمدادات الطاقة

22-30

البنك الدولي سيحول نحو مليار دولار من صندوق مجمد لأفغانستان

10a1d216-4589-48ce-b864-f1f848aedc06_16x9_1200x676

النمو الروسي 4.7% مع اقتصاد خال من قيود كورونا

48922149-ca29-4365-8219-ba3be466acae_16x9_1200x676

قطر تسعى لعرقلة الإلغاء الاستفزازي لصفقة طائرات إيرباص

أخبار متعلقة
d2a25735-1494-4981-8daa-fda91af7be96_16x9_1200x676

إرجاء اجتماع المسؤولين الماليين بمجموعة السبع إلى مطلع مارس

ذهب1

أكبر دولة عربية باحتياطيات الذهب

61efecb142360411cb583268

خبير يتحدث عن سبب مرتبط بالعملات الرقمية وراء انقطاع الكهرباء في آسيا الوسطى

620212815224655

للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.. بيتكوين يتراجع إلى ما دون 34,2 ألف دولار