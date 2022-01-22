للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.. بيتكوين يتراجع إلى ما دون 34,2 ألف دولار

تراجع سعر عملة "بيتكوين" الرقمية إلى ما دون 34,2 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، حسب موقع "كويت ديسك".



وكان سعر "بيتكوين" خلال جلسة التداول اليوم السبت، تراجع إلى 34,161 ألف دولار، وهو مستوى كان سعر العملة الرقمية بلغه في المرة الأخيرة في يوليو عام 2021.



وكان البنك المركزي الروسي أعلن يوم الخميس الماضي عن خطته لحظر إصدار و"تعدين" وتداول العملات الرقمية من أجل مواجهة الأخطار الناجمة عن انتشار هذه العملات. وجاءت هذه المبادرة بسبب وضع الروبل الروسي الذي لا يعد عملة احتياطية، ما لا يسمح بتطبيق الأسلوب اللين في إدارة العملات الرقمية وتجاهل الأخطار الناجمة عنه في روسيا.

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المصدر: روسيا اليوم