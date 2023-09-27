الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

النقابة تنعى وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

شراكة استراتيجية تُعيد رسم معالم الأمن الرقمي: تمكين تُحدث ثورة في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني من خلال التأهيل والتشغيل

القصيدة التي أنشدت أمام الملك اليوم

الامن العام : 4 وفيات بحادث سير مروع

سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

 
الأربعاء، 27-09-2023 06:04 م

سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

6514411d423604059d556457


الوكيل الاخباري- ذكر تقرير الأربعاء أن الشرطة الصينية تحتجز رئيس شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري شو جيايين فيما تواجه الشركة المثقلة بالديون ضغوطات مالية حادّة.

اضافة اعلان

 

وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" استند إلى مصادر، بأن رئيس الشركة خاضع "للرقابة المنزلية"، وهي صيغة لا تعني بأنه موقوف أو وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة.

وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات احتجزت رئيس الشركة في وقت سابق هذا الشهر.

وذكر موقع "غوانتشا" الصيني أن شو وضع تحت رقابة السلطات "قبل بضعة أيام" وهو محتجز في بكين.

وتراجعت أسهم "إيفرغراند" بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء في أعقاب ارتفاع طفيف في تداولات الصباح، لتختتم اليوم على انخفاض نسبته 19%.

إقرأ ايضا
1020221016513699048281

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

18890935_101

تصريحات من عضو بالمركزي الأوروبي حول رفع جديد على الفائدة

5fff3133423604641658fd10

مجلس الشيوخ الأمريكي يطرح حلاً موقتاً لأزمة الموازنة

2

الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 % قريبا

1695816305383

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار

20

قطر للطاقة توقع عقدا بـ3.9 مليار دولار لبناء 17 ناقلة غاز

أخبار متعلقة
3392516-1831652432

ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

2266581-312701332

ماليزيا تجتذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول

6505f5a14c59b75c2f5d2998

تونس تسدد حوالي 74% من ديونها الخارجية للعام الحالي

moved_LYNXMPEHAG0JS_L

تراجع الذهب عالمياً

1693426673565

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

8202329174315702032422

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء