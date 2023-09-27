سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

الوكيل الاخباري- ذكر تقرير الأربعاء أن الشرطة الصينية تحتجز رئيس شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري شو جيايين فيما تواجه الشركة المثقلة بالديون ضغوطات مالية حادّة.

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وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" استند إلى مصادر، بأن رئيس الشركة خاضع "للرقابة المنزلية"، وهي صيغة لا تعني بأنه موقوف أو وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة.



وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات احتجزت رئيس الشركة في وقت سابق هذا الشهر.



وذكر موقع "غوانتشا" الصيني أن شو وضع تحت رقابة السلطات "قبل بضعة أيام" وهو محتجز في بكين.



وتراجعت أسهم "إيفرغراند" بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء في أعقاب ارتفاع طفيف في تداولات الصباح، لتختتم اليوم على انخفاض نسبته 19%.