الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الأركان يستقبل وزير الدفاع القبرصي

الامانة تنفذ مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار

أندية المحترفين تعلق مشاركتها بالدوري وهذه مطالبها للعودة عن القرار

غوتيريش: ما حدث في درنة الليبية مثال على التحديات المحيطة بالبشر

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

زيارة مفاجئة لبشار الاسد إلى دولة كبرى

رئيس الوزراء بشـر الخصاونة يصدر جملة من التوجيهات

الملكة تشكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 
الثلاثاء، 19-09-2023 03:38 م

ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

3392516-1831652432


الوكيل الإخباري - شهدت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً بنسبة 1% خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 109.2 مليار دولار، حيث حافظت السعودية على المركز 18 بين أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة نفسها.اضافة اعلان


وفي مارس من هذا العام، سجلت قيمة حيازات المملكة العربية السعودية 116.2 مليار دولار ومع ذلك انخفضت حيازات المملكة إلى 113.3 مليار دولار في أبريل وإلى 111.3 مليار دولار في مايو.

كما تضمنت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية سندات طويلة الأجل بلغ مجموعها 100.99 مليار دولار في يوليو، وهو ما يمثل 92% من القيمة الإجمالية، وبلغت قيمة السندات قصيرة الأجل للمملكة العربية السعودية 8.24 مليار دولار، وهو ما يمثل 8% من القيمة الإجمالية.

إقرأ ايضا
463927

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

LYNXNPED8J0CJ_L

توقعات مفاجئة بشأن أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء

9202316103953274463287

الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

euro-and-gold

بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو

123379417_106378761276543_1242247282038615037_n

بمقدار دينارين .. اختلاف على سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

الأرز

فاو: أسعار الأرز عالمياً هي الأعلى منذ 15 عاماً

أخبار متعلقة
64f2c184423604408c7429ce

خبير: السعودية قد تحدّ من خفض إنتاجها النفطي في أكتوبر

444

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر

1693426673565

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

8202329174315702032422

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

112

بأقل من المتوقع.. الاقتصاد الأميركي ينمو 2.1% بالربع الثاني من العام الحالي

LYNXNPEB730HT_L

الذهب عالمياً يرتفع فوق مستوى الـ 1950 دولار للأوقية